Широков Алексей (Алешка) Онцыфоров
Место рождениядер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1606
Дата смертиПосле 1638
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1606
Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628
Сын: Широков Авдей (Овдейко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1630
Сын: Широков Иван (Ивашко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1638
Сын: Широков Анисим (Онисимко) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1638