Широков Алексей (Алешка) Онцыфоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Широков Алексей (Алешка) Онцыфоров

Место рождения

дер. Ивашка Дмитреева сына Широково, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1606

Дата смерти

После 1638

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1606

Отец: Широков Анцыфорко (Онцыфорко) Федотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1628

Сын: Широков Авдей (Овдейко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1630

Сын: Широков Иван (Ивашко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1638

Сын: Широков Анисим (Онисимко) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1638

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