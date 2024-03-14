Горячева Галина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Горячев Василий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заславская Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Горячев Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Качканар, Качканарский, Свердловская область