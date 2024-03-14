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Горячева Галина

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Горячев Василий Николаевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заславская Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Горячев Василий Николаевич

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячев Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
Качканар, Качканарский, Свердловская область

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