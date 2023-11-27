Салмонида Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
1764
Сын: Роман Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Игнатьевич
Смерть
Неизвестно