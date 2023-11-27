Салмонида Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмонида Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Роман Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Игнатьевич

Смерть
Неизвестно
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