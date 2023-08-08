Тоирова Лилия Салаватовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.?
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.?
Отец: Асанов Салават Джавидович
Мать: Асанова Аниса Зяляевна
Рождение ребёнка
19.08.2013
Дочь: Тоирова Нигина Ибрагимовна
Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович
Рождение ребёнка
28.07.2017
Дочь: Тоирова Эмилия Ибрагимовна
Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович
Рождение ребёнка
?.11.2021
Дочь: Тоирова Айлин Ибрагимовна
Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович
Бракосочетание
Неизвестно