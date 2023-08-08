Тоирова Лилия Салаватовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тоирова Лилия Салаватовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.?

Пол

Женский

Добавил:

ЗЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.?

Отец: Асанов Салават Джавидович

Мать: Асанова Аниса Зяляевна

Рождение ребёнка
19.08.2013

Дочь: Тоирова Нигина Ибрагимовна

Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович

Рождение ребёнка
28.07.2017

Дочь: Тоирова Эмилия Ибрагимовна

Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович

Рождение ребёнка
?.11.2021

Дочь: Тоирова Айлин Ибрагимовна

Отец ребёнка: Тоиров Ибрагим Олимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тоиров Ибрагим Олимович

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