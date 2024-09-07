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Пешкова Прасковья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Антон Самойлович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пешков Ефрем Антонович

Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1834

Сын: Пешков Фатей Антонович

Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
03.01.1837

Сын: Пешков Григорий Антонович

Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович

Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1850
Кулевка, Горшеченский муниципальный район, Курская область
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Смерть
Неизвестно

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