Пешкова Прасковья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Рождение ребёнка
03.01.1837
Сын: Пешков Григорий Антонович
Отец ребёнка: Пешков Антон Самойлович
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.603 Ревизские сказки о государственных крестьянах Богородицкой волости Нижнедевицкого уезда стр 1487 поз. 49
Место жительства
1850
АИС ГАВО ф.И18, оп.1.д.444 Ревизские сказки о государственных крестьянах Ясеновской волости Нижнедевицкого уезда 1850 г. стр 190 поз. 47
Смерть
Неизвестно