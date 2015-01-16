Грецкая (Насонова) Екатерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1922
Дата смерти16.01.2015
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922
Отец: Насонов Егор Петрович
Мать: Насонова Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
04.05.1952
Дочь: Козловская (Грецкая) Людмила Александровна
Отец ребёнка: Грецкий Александр
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
16.01.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край