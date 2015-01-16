Грецкая (Насонова) Екатерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грецкая (Насонова) Екатерина Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1922

Дата смерти

16.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1922

Отец: Насонов Егор Петрович

Мать: Насонова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
04.05.1952

Дочь: Козловская (Грецкая) Людмила Александровна

Отец ребёнка: Грецкий Александр

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Смерть
16.01.2015
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

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