Головин Иван Миронович
Место рождения
Дата рождения19.02.1974 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1910
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1911
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: (Головина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: близняшка (Головина) Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.11.1914
Дочь: близняшка (Головина) Александра Ивановна
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1917
Дочь: (Головина) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
28.08.1919
Дочь: (Головина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна
Рождение
19.02.1974 ст.
Смерть
Неизвестно