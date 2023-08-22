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Головин Иван Миронович

Место рождения

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

19.02.1974 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.04.1910

Сын: Головин Георгий Иванович

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1911

Сын: Головин Илья Иванович

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: (Головина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: близняшка (Головина) Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.11.1914

Дочь: близняшка (Головина) Александра Ивановна

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
01.03.1917

Дочь: (Головина) Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
28.08.1919

Дочь: (Головина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: (Головина) Евдокия Васильевна

Рождение
19.02.1974 ст.

Отец: Головин Мирон Киприанович

Мать: (Головина) Татьяна Яковлевна

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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