Ефросинин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросинин Константин Иванович

Ефросинин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1884

Дата смерти

До 14.01.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: (Ефросинина) Ирина Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 14.01.1911

Мы используем куки для улучшения работы сайта.