Ефросинин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1884
Дата смертиДо 14.01.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: (Ефросинина) Ирина Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 14.01.1911