Полушкова (Смагина) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972
Отец: Смагин Виктор
Мать: Смагина Евгения
Рождение ребёнка
09.08.1991
Сын: Маслюк Роман Владимирович
Отец ребёнка: Маслюк Владимир
Рождение ребёнка
10.01.1997
Дочь: Полушкова Наталия Алексеевна
Отец ребёнка: Полушков Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
17.05.2000
Дочь: Полушкова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Полушков Алексей Николаевич