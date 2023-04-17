Полушкова (Смагина) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полушкова (Смагина) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1972

Отец: Смагин Виктор

Мать: Смагина Евгения

Рождение ребёнка
09.08.1991

Сын: Маслюк Роман Владимирович

Отец ребёнка: Маслюк Владимир

Рождение ребёнка
10.01.1997

Дочь: Полушкова Наталия Алексеевна

Отец ребёнка: Полушков Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
17.05.2000

Дочь: Полушкова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Полушков Алексей Николаевич

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