Полунина (Крючкова) Пелагея Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолунина (Крючкова) Пелагея Дмитриевна

Полунина (Крючкова) Пелагея Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.02.1928

Дата смерти

30.10.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полунин Василий Никифорович

Рождение ребёнка
07.06.1967

Сын: Валерий Васильевич

Отец ребёнка: Полунин Василий Никифорович

Смерть
30.10.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close