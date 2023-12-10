Полунина (Крючкова) Пелагея Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.02.1928
Дата смерти30.10.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полунин Василий Никифорович
Рождение ребёнка
07.06.1967
Сын: Валерий Васильевич
Отец ребёнка: Полунин Василий Никифорович
Смерть
30.10.1983