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Дорогинин Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1877

Дата смерти

05.05.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877

Отец: Дорогигнин Николай

Мать: Дорогинина Акулина

Возможно 1882
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорогинина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1914

Сын: Дорогинин Георгий

Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Дорогинин Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
07.04.1922

Сын: Дорогинин Василий

Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 27.11.1924

Дочь: (Дорогинина) Лидия

Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна

Рождение ребёнка
11.10.1928

Сын: Дорогинин Виктор

Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна

Смерть
05.05.1961

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