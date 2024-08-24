Дорогинин Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1877
Дата смерти05.05.1961
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1877
Отец: Дорогигнин Николай
Мать: Дорогинина Акулина
Возможно 1882
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1914
Сын: Дорогинин Георгий
Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1919
Сын: Дорогинин Михаил Иванович
Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
07.04.1922
Сын: Дорогинин Василий
Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 27.11.1924
Дочь: (Дорогинина) Лидия
Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна
Рождение ребёнка
11.10.1928
Сын: Дорогинин Виктор
Мать ребёнка: Дорогинина Агрипина Ивановна
Смерть
05.05.1961