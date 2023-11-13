Подпечкина Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подпечкина Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1902

Сын: Подпечкин Иван Егорович

Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич

Рождение ребёнка
11.08.1904

Сын: Подпечкин Андрей Егорович

Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
Крестьые : сельца Реткино Титкин Дмитрий Васильевич и сельца Турлатова крестьянка Параскева (Николаевна?) Подпечкина
Рождение ребёнка
24.12.1906

Сын: Подпечкин Ефим Егорович

Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич

Турлатово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область
крестные : того же сельца крестьянин Алексей Федорович Подпечкин и крестьянка Параскева Михайловна Подпечкина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подпечкин Егор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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