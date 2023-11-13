Подпечкина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
20.08.1902
Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич
Рождение ребёнка
11.08.1904
Сын: Подпечкин Андрей Егорович
Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич
Крестьые : сельца Реткино Титкин Дмитрий Васильевич и сельца Турлатова крестьянка Параскева (Николаевна?) Подпечкина
Рождение ребёнка
24.12.1906
Отец ребёнка: Подпечкин Егор Андреевич
крестные : того же сельца крестьянин Алексей Федорович Подпечкин и крестьянка Параскева Михайловна Подпечкина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно