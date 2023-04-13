Чеснов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чеснова Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Чеснова Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснов Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Чеснова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснова Ирина
Рождение ребёнка
?.03.2003
Дочь: (Чеснова) Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Чеснова Ирина