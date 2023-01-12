Колотыгин Марк Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотыгин Марк Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркова (Колотыгина) Анисия Курегова

Мать ребёнка: (Колотыгина) Мария Андреева

Рождение ребёнка
22.11.1907 ст.

Дочь: (Колотыгина) Варвара Марковна

Мать ребёнка: (Колотыгина) Мария Андреева

Большие Харлуши, Сосновский муниципальный район, Челябинская область

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