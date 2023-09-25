Карлина (Баранова) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлина (Баранова) Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

22.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Баранов Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Яков

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Арсентий

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Никандр

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Дмитрий

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлин Никифор

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
01.04.1908

Сын: Карлин Гаврил

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Рождение ребёнка
1918

Сын: Карлин Иван

Отец ребёнка: Карлин Пётр II

Смерть
22.11.1966

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