Карлина (Баранова) Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти22.11.1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Баранов Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Яков
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Арсентий
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Никандр
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Дмитрий
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карлин Никифор
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
01.04.1908
Сын: Карлин Гаврил
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Рождение ребёнка
1918
Сын: Карлин Иван
Отец ребёнка: Карлин Пётр II
Смерть
22.11.1966