Бочкарев Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарев Николай Иванович
Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
06.06.1898
Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.
Дочь: Кожевникова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна
Смерть
Неизвестно