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Бочкарев Иван Сергеевич

Место рождения

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарев Николай Иванович

Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
06.06.1898

Сын: Бочкарев Федор Иванович

Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
09.10.1910 ст.

Дочь: Кожевникова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Бочкарева Татьяна Гавриловна

Ново Обошино, Боровкинская волость, Бугурусланский уезд
Смерть
Неизвестно

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