Тимиров Сахи — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимиров Сахи

Тимиров Сахи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Старое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Рождение ребёнка
16.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Рождение ребёнка
06.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимирова Мухсина

Смерть
Неизвестно
Старое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Старое Алимово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.