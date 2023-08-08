Крылов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1956

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Крылов Иван Федорович

Мать: Крылова Любовь Васильевна

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