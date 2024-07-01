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Третьяков Ефрем Терентьевич

Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Терентий Васильевич

Мать: Анна Яковлевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Марья Варфоломеевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Просвиркина) Офимья Ефремовна

Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Просвиркина) Елена Ефремовна

Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1798

Сын: Просвиркин Иван Ефремович

Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
В метрической книге Спасского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Иван, родился 21 июля, крещен (не указано) 1798 г. Родители: крестьянин Ефрем Терентьев. Восприемник: того же город... Показать все
Смерть
Неизвестно

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