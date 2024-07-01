Третьяков Ефрем Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Терентий Васильевич
Мать: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Просвиркина) Офимья Ефремовна
Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Просвиркина) Елена Ефремовна
Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна
Рождение ребёнка
21.07.1798
Сын: Просвиркин Иван Ефремович
Мать ребёнка: Третьякова Марья Варфоломеевна
В метрической книге Спасского собора города Чистополь Чистопольского уезда значится Иван, родился 21 июля, крещен (не указано) 1798 г. Родители: крестьянин Ефрем Терентьев. Восприемник: того же город... Показать все
Смерть
Неизвестно