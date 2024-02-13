Авраменко Гордей Игнатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1823
Отец: Авраменко Игнат Корнилович
Мать: не указана
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677308.htm#pp4677308
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Авраменко Дмитрий Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677623.htm#pp4677623
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Авраменко Григорий Гордеевич
Мать ребёнка: не указана
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677623.htm#pp4677623
Смерть
Неизвестно