Авраменко Гордей Игнатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраменко Гордей Игнатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Авраменко Игнат Корнилович

Мать: не указана

https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677308.htm#pp4677308
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Авраменко Дмитрий Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677623.htm#pp4677623
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Авраменко Григорий Гордеевич

Мать ребёнка: не указана

Роговская, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
https://forum.vgd.ru/post/14/147760/p4677623.htm#pp4677623
Смерть
Неизвестно

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