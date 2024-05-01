Субботин Евстафий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Субботин Александр Фокеевич
Мать: Субботина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Субботина Анна Силина
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.
Сын: Субботин Аврамий Евстафьевич
Мать ребёнка: Субботина Анна Силина
Смерть
После 1923