Субботин Евстафий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Евстафий Александрович

Субботин Евстафий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Субботин Александр Фокеевич

Мать: Субботина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Анна Силина

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1915 ст.

Сын: Субботин Аврамий Евстафьевич

Мать ребёнка: Субботина Анна Силина

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.