Лукьянов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Виктор Васильевич

Место рождения

Станица Новопокровская

Дата рождения

29.?.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

VL
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Место
Комментарий
Рождение
29.?.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Новопокровская
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