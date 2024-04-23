Анна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Макаровна

Место рождения

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1874

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Мореница, Поникольская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Емельян Ефимович

Рождение ребёнка
02.06.1894

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
09.06.1897

Сын: Александр Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1899

Сын: Тимофей Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.02.1900

Дочь: Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.02.1901

Сын: Василий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1903

Дочь: Дорощенкова (Чуенкова) Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ефросинья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
22.02.1909

Дочь: Евдокия Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1910

Сын: Александр Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1913

Дочь: Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1915

Дочь: Домника Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Ефимович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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