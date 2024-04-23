Анна Макаровна
Место рождения
Дата рождения1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
02.06.1894
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
09.06.1897
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
23.01.1899
Сын: Тимофей Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
11.02.1900
Дочь: Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
06.02.1901
Сын: Василий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
20.11.1903
Дочь: Дорощенкова (Чуенкова) Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ефросинья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1909
Дочь: Евдокия Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
06.11.1910
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
27.07.1913
Дочь: Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1915
Дочь: Домника Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Ефимович