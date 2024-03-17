Ломакина (Дмитриева) Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 28.04.2012 по 2020
Рождение ребёнка
28.12.2013
Сын: Ломакин Всеволод Александрович
Отец ребёнка: Ломакин Александр Олегович
Рождение ребёнка
04.04.2018
Сын: Ломакин Владислав Александрович
Отец ребёнка: Ломакин Александр Олегович
Развод
2020