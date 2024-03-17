Ломакина (Дмитриева) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломакина (Дмитриева) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

14.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
С 28.04.2012 по 2020

Муж: Ломакин Александр Олегович

Рождение ребёнка
28.12.2013

Сын: Ломакин Всеволод Александрович

Отец ребёнка: Ломакин Александр Олегович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
04.04.2018

Сын: Ломакин Владислав Александрович

Отец ребёнка: Ломакин Александр Олегович

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Развод
2020

Муж: Ломакин Александр Олегович

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