Арсений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

До 1975

Пол

Мужской

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1835 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Антип

Мать: Агафья Васильевна

Смерть
До 1975
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