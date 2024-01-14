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Арсений
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1858
Дата смерти
До 1975
Пол
Мужской
Отец
Антип
Около 1837 г.р.
Мать
Агафья Васильевна
Около 1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец:
Антип
Мать:
Агафья Васильевна
Смерть
До 1975
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