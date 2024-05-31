Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1820 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курилов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Курилов Егор Александрович

Отец ребёнка: Курилов Александр Иванович

Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Таисья Александровна

Отец ребёнка: Курилов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно

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