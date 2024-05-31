Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Курилов Егор Александрович
Отец ребёнка: Курилов Александр Иванович
Исаково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Таисья Александровна
Отец ребёнка: Курилов Александр Иванович
Смерть
Неизвестно