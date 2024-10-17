(Егорова) Ольга Васильева
Место рождения
Дата рождения29.06.1904
Дата смерти23.12.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904
Отец: Егоров Василий Георгиев
Мать: Егорова Анна Ефимиева
Крещение
30.06.1904
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же деревни крестьянский сын Тимофей Васильев и крестьянская девица Екатерина Петрова
Смерть
23.12.1907
Причина смерти: от коклюша