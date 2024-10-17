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(Егорова) Ольга Васильева

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

29.06.1904

Дата смерти

23.12.1907

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1904

Отец: Егоров Василий Георгиев

Мать: Егорова Анна Ефимиева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
30.06.1904
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: той же деревни крестьянский сын Тимофей Васильев и крестьянская девица Екатерина Петрова
Смерть
23.12.1907
Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от коклюша

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