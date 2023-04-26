Тутаева Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тутаева Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тутаев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тутаева) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович

Смерть
1996

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