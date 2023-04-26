Тутаева Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тутаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тутаева) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Тутаев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1996