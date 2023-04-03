Илюшина Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти03.04.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1955
Дочь: Торопова Римма Мансуровна
Отец ребёнка: Мансур
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
03.04.2023
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область