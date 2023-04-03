Илюшина Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлюшина Галина Васильевна

Илюшина Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

03.04.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1955

Дочь: Торопова Римма Мансуровна

Отец ребёнка: Мансур

Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
03.04.2023
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.