Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна

Место рождения

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.

Отец: Кутузов Борис Фёдорович

Мать: не указана

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
17.04.1885 ст.

Муж: Лобачёв Яков Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Воскресенский кафедральный собор №-26
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.

Сын: Лобачёв Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич

Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1891

Сын: Константин

Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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