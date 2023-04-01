Лобачёва (Кутузова) Мария Борисовна
Место рождения
Дата рождения1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863 ст.
Отец: Кутузов Борис Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
17.04.1885 ст.
Воскресенский кафедральный собор №-26
Рождение ребёнка
16.01.1888 ст.
Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич
Смышляевка, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.05.1891
Сын: Константин
Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
06.07.1900 ст.
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
07.03.1903
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Лобачёв Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно