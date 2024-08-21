Кравченко (Берлин) Даня Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.04.1908
Дата смерти18.09.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1961
до 27.06.1961
Смерть
18.09.1991
Москва, город федерального значения Москва
Атеросклероз сосудов головного мозга