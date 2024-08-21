Кравченко (Берлин) Даня Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКравченко (Берлин) Даня Ефимовна

Кравченко (Берлин) Даня Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.04.1908

Дата смерти

18.09.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1961

Муж: Кравченко Марк Яковлевич

до 27.06.1961
Смерть
18.09.1991
Москва, город федерального значения Москва
Атеросклероз сосудов головного мозга

Мы используем куки для улучшения работы сайта.