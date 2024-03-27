Бикмухаммет Мухаметов Дом214 Көби
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Мухамет Бикмаметов №3-29
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зиганша Бикмухамедов
Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно