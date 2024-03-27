Бикмухаммет Мухаметов Дом214 Көби — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмухаммет Мухаметов Дом214 Көби

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Мухамет Бикмаметов №3-29

Мать: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1867

Сын: Зиганша Бикмухамедов

Мать ребёнка: не указана

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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