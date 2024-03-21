Афанасович Степанида Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: (Афанасович) Александра
Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Афанасович) Пелагея
Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Афанасович) Лидия
Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
13.01.1935
Сын: Афанасович Михаил Иванович
Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич
Смерть
Неизвестно