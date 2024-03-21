Афанасович Степанида Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасович Степанида Викентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: (Афанасович) Александра

Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Афанасович) Пелагея

Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Афанасович) Лидия

Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич

Рождение ребёнка
13.01.1935

Сын: Афанасович Михаил Иванович

Отец ребёнка: Афанасович Иван Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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