Федосеева (Лазарева) Александра Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосеева (Лазарева) Александра Харитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1940

Дата смерти

14.05.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Рождение ребёнка
23.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Рождение ребёнка
28.06.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Рождение ребёнка
02.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Рождение ребёнка
27.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Рождение ребёнка
27.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федосеев Пётр Максимович

Смерть
14.05.2018

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