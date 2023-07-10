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Зрилин Иван Константинов

Место рождения

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Зрилин Константин Васильев

Мать: не указана

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Зрилина) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Зрилина Елена Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зрилина Елена Михайлова

Место жительства
Неизвестно
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.

Сын: Зрилин (Ильин) Павел Иванов

Мать ребёнка: Зрилина Елена Михайлова

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
№24 9(10) декабря 1867 года Павел, родители села Лемети господ Соловцевых крестьянин Иван Константинов Зрилин и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники того же села и господ крестьянин Козьма ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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