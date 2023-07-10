Зрилин Иван Константинов
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Зрилин Константин Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Зрилина) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Зрилина Елена Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зрилина Елена Михайлова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1867 ст.
Сын: Зрилин (Ильин) Павел Иванов
Мать ребёнка: Зрилина Елена Михайлова
№24 9(10) декабря 1867 года Павел, родители села Лемети господ Соловцевых крестьянин Иван Константинов Зрилин и законная жена его Елена Михайлова. Восприемники того же села и господ крестьянин Козьма ... Показать все
Смерть
Неизвестно