Соколов Анастасия Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Евфимия Гавриловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколов) Мария Аристарховна
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соколов) Александра Аристарховна
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Сын: Соколов Григорий Аристархович
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соколов Степан Аристархович
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Соколов Максим Аристархович
Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович
Смерть
Неизвестно