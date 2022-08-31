Соколов Анастасия Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Анастасия Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Евфимия Гавриловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколов) Мария Аристарховна

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соколов) Александра Аристарховна

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Аристарх Иванович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Соколов Григорий Аристархович

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соколов Степан Аристархович

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Соколов Максим Аристархович

Отец ребёнка: Соколов Аристарх Иванович

Смерть
Неизвестно

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