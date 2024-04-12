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Леднев Николай Михайлович

Место рождения

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леднев Михаил Кузьмич

Мать: Леднева Анна Яковлевна

Макарзно, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леднева Анна Николаевна

Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леднев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леднева Жаклин Леонидовна

Житомир, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леднева Ирина Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Леднева Ирина Николаевна

Житомир, Житомирська область
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