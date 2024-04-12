Леднев Николай Михайлович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леднев Михаил Кузьмич
Мать: Леднева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леднева Анна Николаевна
Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леднев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Леднева Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Леднева Ирина Николаевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
Неизвестно
Жена: Леднева Ирина Николаевна