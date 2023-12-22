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Сюзюкина Лидия Александровна
Сюзюкина Лидия Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1954
Пол
Женский
Отец
Сюзюкин Александр Николаевич
1926 г.р.
Мать
Сюзюкина (Михайлова) Елизавета Михайловна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1954
Отец:
Сюзюкин Александр Николаевич
Мать:
Сюзюкина Елизавета Михайловна
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