Дарья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1760
Сын: Осип
Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Никита
Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно