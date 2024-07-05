Дарья Карповна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДарья Карповна

Дарья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

1760 г.р.
1762 г.р.
1764 г.р.
1770 г.р.

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пшенников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1760

Сын: Осип

Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Никита

Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Пшенников Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.