Пикалов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикалов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пикалова) Наталья

Мать ребёнка: Пикалова (Волкова) Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Вячеслав

Мать ребёнка: Пикалова (Волкова) Лариса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пикалов Дмитрий

Мать ребёнка: Пикалова (Волкова) Лариса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пикалова (Волкова) Лариса Васильевна

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