Матвеева Тамара Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Волосунов Геннадий
Мать: Волосунова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Кристина Олеговна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матвеев Олег Витальевич