Исай
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1819
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Пётр Исаев
Мать ребёнка: Авдотья Радионовна
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Воронова Дарья Исаевна
Мать ребёнка: Авдотья Радионовна
Смерть
До 1819