Исай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исай

Место рождения

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1819

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Галицино, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Пётр Исаев

Мать ребёнка: Авдотья Радионовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Воронова Дарья Исаевна

Мать ребёнка: Авдотья Радионовна

Смерть
До 1819

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