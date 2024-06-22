Тюрин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1887
Дата смерти24.11.1949
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887
Отец: Тюрин Иван Иванович
Мать: Тюрина Анисья Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1907
Дочь: Соколова (Тюрина) Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна
Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
26.10 - по старому стилю
Рождение ребёнка
26.03.1910
Дочь: Тюрина Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна
Рождение ребёнка
26.05.1912
Дочь: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна
Смерть
24.11.1949