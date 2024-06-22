Тюрин Михаил Иванович 21.10.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тюрин Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1887

Дата смерти

24.11.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1887

Отец: Тюрин Иван Иванович

Мать: Тюрина Анисья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
08.11.1907

Дочь: Соколова (Тюрина) Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Берёзовка, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
26.10 - по старому стилю
Рождение ребёнка
26.03.1910

Дочь: Тюрина Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Рождение ребёнка
26.05.1912

Дочь: Кузнецова (Тюрина) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина (Бородулина) Параскева Михайловна

Смерть
24.11.1949

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