Шулаев Матвей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
27.01.1908 ст.
Жена: Шулаева Ирина Давидовна
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Место жительства
Неизвестно
Пресновка, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно