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Пислегина Домна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

08.03.1849 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пислегин Ефим Петрович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Пислегин Степан Ефимович

Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.

Дочь: (Пислегина) Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.03.1834 ст.

Сын: Пислегин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович

Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1841 ст.

Дочь: (Пислегина) Ксения Ефимовна

Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович

Кайсишур-Туклинской, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Смерть
08.03.1849 ст.

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