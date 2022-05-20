Пислегина Домна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смерти08.03.1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
Около 1834 ст.
Дочь: (Пислегина) Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1834 ст.
Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович
Пуштовай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.06.1841 ст.
Дочь: (Пислегина) Ксения Ефимовна
Отец ребёнка: Пислегин Ефим Петрович
Смерть
08.03.1849 ст.