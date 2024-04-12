Корешкова (Васильева) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корешкова (Васильева) Евдокия Васильевна

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.02.1896

Дата смерти

04.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896

Отец: Васильев Василий Васильевич

Мать: Васильева Параскева Алексеевна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.09.1923

Сын: Корешков Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Ефимова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Корешков Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корешков Василий Михайлович

Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корешков Михаил Алексеевич

Смерть
04.06.1969
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