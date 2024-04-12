Корешкова (Васильева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения07.02.1896
Дата смерти04.06.1969
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1896
Рождение ребёнка
29.09.1923
Сын: Корешков Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Ефимова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Корешков Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корешков Василий Михайлович
Отец ребёнка: Корешков Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.06.1969