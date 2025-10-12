Татьяна Алексеевна 22.12.1915 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Алексеевна

Автор
КК
Косенко К.

женский, родилась 22.12.1915 ст., Москва, город федерального значения Москва

умерла Неизвестно

Отец
Алексей Васильевич04.03.1876 ст. г.р.
Мать
(Королёва) Анастасия АлександровнаОколо 1888 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915 ст.

Отец: Алексей Васильевич

Мать: (Королёва) Анастасия Александровна

Москва, город федерального значения Москва

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Смерть
Неизвестно

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