Татьяна Алексеевна
женский, родилась 22.12.1915 ст., Москва, город федерального значения Москва
умерла Неизвестно
ОтецАлексей Васильевич04.03.1876 ст. г.р.
Мать(Королёва) Анастасия АлександровнаОколо 1888 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1915 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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