Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна
Место рожденияс. Александровка, Ленинский район, Казахстан
Дата рождения20.09.1926
Дата смерти06.09.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рязанов Михаил Петрович
Бракосочетание
13.02.1948
в документах Загса была допущена ошибка в девичьей фамилии Заря, поэтому в свидетельстве о бракосочетании Ульяна Федоровна значится как Зоря
Смерть
06.09.1994