Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанов (Заря) Ульяна Федоровна

Рязанов (Заря) Ульяна Федоровна

Место рождения

с. Александровка, Ленинский район, Казахстан

Дата рождения

20.09.1926

Дата смерти

06.09.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Петрович

Бракосочетание
13.02.1948

Муж: Рязанов Михаил Петрович

в документах Загса была допущена ошибка в девичьей фамилии Заря, поэтому в свидетельстве о бракосочетании Ульяна Федоровна значится как Зоря
Смерть
06.09.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.