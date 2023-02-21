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Преснякова (Преснякова) Валентина Петровна
Преснякова (Преснякова) Валентина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пресняков Петр Иванович
Мать
Преснякова (Мачалова) Екатерина Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
СМ
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Пресняков Петр Иванович
Мать:
Преснякова Екатерина Петровна
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