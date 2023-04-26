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Шабайкина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

25.11.1886

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Шабайкин Филипп Максимович

Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Шабайкин Степан Максимович

Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.02.1855

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Максимовна

Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Качалина Агафья Шабайкина

Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабайкин Максим Ефимович

Смерть
25.11.1886
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
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