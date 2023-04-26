Шабайкина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти25.11.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шабайкин Филипп Максимович
Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шабайкин Степан Максимович
Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
13.02.1855
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Максимовна
Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Качалина Агафья Шабайкина
Отец ребёнка: Шабайкин Максим Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1886